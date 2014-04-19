Opencart в админке не отображаются товары

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В магазин загружено 50 000 товаров (они отображаться на внешней части) , а в админке ( в разделе товары) отображается всего лишь 2 товара

Необходимо решить эту проблему

automagaz . com . ua

OpenCart
10 лет назад
MihailWeb
Михаил 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать php-код для определения текущей страницы

    Есть блок ссылок на разные страницы: страница 1 ... страница 10 Нужно автоматически текущую страницу подсветить классом current Для этого в открывающем теге вставить атрибут class="[условие]", где [условие] - php-выражение типа: если страница текущая то вывести слово current иначе - ничего

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • СЕО правки на сайтах (постоянно)

    Необходим на проектную работу (по несколько задач в неделю стабильно) верстальщик-программист. Небходимо реализовывать СЕО правки на сайтах с любым движком, который может попасться на пути - Я вижу, что это должен быть опытный человек знающий ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление гугл карты для проекта на яндекс карте

    $100

    Добрый день, Необходимо для итальянской версии сайта http://l-map.it/ показывать гугл карту со всем функционалом заложенным в сайт. Ищется человек разбирающийся в 2-х api сразу. + на обоих картах: http://prntscr.com/3auid3 при клике из списка найденных представителей необходимо чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Пройти по ссылкам и отобразить их содержимое

    $50

    Сайт на джумла (Zoo) Результат поиска - список ссылок нужно чтобы вместо ссылок отображалось их содержимое результат работы скрипта - табличка с содержимым ссылок одна ссылка - одна строка таблицы сайт http://409241.alexmix.web.hosting-test.net/index.php Пункт меню Расширенный поиск Кнопка: "Поиск по виду ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа по поиску писем на почте

    Нужно написать программу следующего типа: При запуске появляются 2 кнопки и 1 поле. 1 кнопка - "Обзор", через которую нужно выбрать список аккаунтов на почте yandex в формате login;pass. 1 поле - "Ключевое слово", в которое нужно ввести ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка/доработка сайта на moodle

    $500

    Краткое описание: необходимо доработать, а частично заново создать сайт на движке moodle (либо подходящем под наши задачи) Сайт включает в себя информационную часть, видео с внешних ресурсов, а так же позволять тестировать авторизованных пользователей на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • API импорт подписчиков в MailChimp

    Нужно настроить API импорт подписчиков с сайта в аккаунт MailChimp. Настроить валидацию при заполнении полей. И вывод сообщения с оповещением после отправки формы. Оплата после выполнения и проверки работы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад