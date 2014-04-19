Написать php-код для определения текущей страницы

Веб-программированиеЗавершен10 заявок183 просмотра
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Есть блок ссылок на разные страницы:

страница 1

...

страница 10

Нужно автоматически текущую страницу подсветить классом current

Для этого в открывающем теге вставить атрибут class="[условие]",

где [условие] - php-выражение типа:

если страница текущая то вывести слово current

иначе - ничего

PHP
10 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Zerld
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Работа была проведена небольшая, однако требующая внимания. Выполнена максимально внимательно. Адекватный исполнитель.
Рекомендую для сотрудничества. Четкая постановка задач, приятное общение.
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