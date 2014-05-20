Есть около 500 сайтов компаний отрасли безопасности (производство видеонаблюдения, огнетушителей, сигнализаций и т.д.). Нужно написать парсер, который бы собирал с них новости и в режиме онлайн добавлял заголовки и ссылки на первоисточник на сторонний сайт. ...