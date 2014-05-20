Требуется доработка сайта-каталога на OpenCart. Необходимо наделить аккаунты зарегистрированных пользователей новыми возможностями и провести ряд технических доработок: улучшить систему фильтров, добавить разделы и т.д. ТЗ будет выслано успешному кандидату.
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать и сверстать дизайн для трех сайтов. Предварительно, выполненных на OpenCart, InstantCMS и Cotonti. Виды сайтов: каталог, гео-портал, фриланс-биржа. Принимаются заявки как на все сайты сразу, так и отдельно на каждый. Подробности обсуждаются с ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим человек, в самое ближайшее время, который поможет составить базу данных (вся информация из интернета). Опыт работы не обязателен, но нужна оперативность. Работа удаленная несложная, сбор информации с сайтов в таблицу MS Excel. Заработная плата ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть около 500 сайтов компаний отрасли безопасности (производство видеонаблюдения, огнетушителей, сигнализаций и т.д.). Нужно написать парсер, который бы собирал с них новости и в режиме онлайн добавлял заголовки и ссылки на первоисточник на сторонний сайт. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать парсер цен для сайта-каталога систем безопасности (камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация и т.д.). Он должен будет анализировать стоимость соответствующего оборудования на сайтах http://videoglaz.ru/, http://www.aktivsb.ru/, http://yumtrade.ru/ и ряде других. В идеале ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Парсинг объявлений с AVITO в категориях: установка видеонаблюдения, установка пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации, прокладка кабеля. Интересуют именно заявки на выполнение работ, а не реклама компаний, оказывающих данные услуги. Геотаргетинг: вся Россия. Полученные данные необходимо ...Базы данных7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо спарсить ассортимент с 2-3 интернет-магазинов, торгующих системами безопасности. Интересующая информация: название товара, категория, фотография, бренд, описание, технические характеристики. Полученные данные необходимо преобразовать в csv и залить на сайт нового интернет-магазина (на OpenCart).Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта, посвященного системам безопасности, требуется разработать подробную систему фильтров. Сделать нужно просто в excel, расписав параметры, переносить на сайт пока не надо. Варианты категорий товаров. 1) Видеонаблюдение: ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовые варианты дизайна для трех сайтов. Необходимо сделать из них рабочие шаблоны. Сайты на CMS: Cotonti, OpenCart, InstantCMS. Принимаются заявки как на все сайты разом, так и на каждый проект по отдельности.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать базу данных саморегулируемых организаций Москвы и Санкт-Петербурга в формате Microsoft Excel. Требуется работа только с сайтами организаций.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для работы над отраслевым порталом требуются php-разработчики. MyFrame 7 1й этап – агрегатор оборудования (аналог Яндекс-Маркета) 2й этап – биржа проектов (аналог фриланса) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад