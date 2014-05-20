Perreira

Николай Perreira

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на OpenCart

    Требуется доработка сайта-каталога на OpenCart. Необходимо наделить аккаунты зарегистрированных пользователей новыми возможностями и провести ряд технических доработок: улучшить систему фильтров, добавить разделы и т.д. ТЗ будет выслано успешному кандидату.

    Opencart
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн трех сайтов

    Требуется нарисовать и сверстать дизайн для трех сайтов. Предварительно, выполненных на OpenCart, InstantCMS и Cotonti. Виды сайтов: каталог, гео-портал, фриланс-биржа. Принимаются заявки как на все сайты сразу, так и отдельно на каждый. Подробности обсуждаются с ...

    Opencart
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь в составлении базы данных.

    Необходим человек, в самое ближайшее время, который поможет составить базу данных (вся информация из интернета). Опыт работы не обязателен, но нужна оперативность. Работа удаленная несложная, сбор информации с сайтов в таблицу MS Excel. Заработная плата ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер новостей

    Есть около 500 сайтов компаний отрасли безопасности (производство видеонаблюдения, огнетушителей, сигнализаций и т.д.). Нужно написать парсер, который бы собирал с них новости и в режиме онлайн добавлял заголовки и ссылки на первоисточник на сторонний сайт. ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер цен для каталога

    Необходимо написать парсер цен для сайта-каталога систем безопасности (камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация и т.д.). Он должен будет анализировать стоимость соответствующего оборудования на сайтах http://videoglaz.ru/, http://www.aktivsb.ru/, http://yumtrade.ru/ и ряде других. В идеале ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг объявлений с AVITO

    Парсинг объявлений с AVITO в категориях: установка видеонаблюдения, установка пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации, прокладка кабеля. Интересуют именно заявки на выполнение работ, а не реклама компаний, оказывающих данные услуги. Геотаргетинг: вся Россия. Полученные данные необходимо ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг информации с интернет-магазинов

    Необходимо спарсить ассортимент с 2-3 интернет-магазинов, торгующих системами безопасности. Интересующая информация: название товара, категория, фотография, бренд, описание, технические характеристики. Полученные данные необходимо преобразовать в csv и залить на сайт нового интернет-магазина (на OpenCart).

    Opencart
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фильтры для сайта о системах безопасности

    Для сайта, посвященного системам безопасности, требуется разработать подробную систему фильтров. Сделать нужно просто в excel, расписав параметры, переносить на сайт пока не надо. Варианты категорий товаров. 1) Видеонаблюдение: ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблонов для трех сайтов

    Есть готовые варианты дизайна для трех сайтов. Необходимо сделать из них рабочие шаблоны. Сайты на CMS: Cotonti, OpenCart, InstantCMS. Принимаются заявки как на все сайты разом, так и на каждый проект по отдельности.

    Opencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • База данных СРО

    Необходимо создать базу данных саморегулируемых организаций Москвы и Санкт-Петербурга в формате Microsoft Excel. Требуется работа только с сайтами организаций.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад