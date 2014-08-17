Помощь в составлении базы данных.

Необходим человек, в самое ближайшее время, который поможет составить базу данных (вся информация из интернета). Опыт работы не обязателен, но нужна оперативность. Работа удаленная несложная, сбор информации с сайтов в таблицу MS Excel. Заработная плата — договорная. В сообщениях указывайте, пожалуйста, Ваш телефон или Skype.