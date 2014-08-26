Добавление товаров на сайт

Добрый день! Требуется добавить товары на на сайт интернет магазина.

Админка очень проста поймет даже ребенок) От вас требуется добавить все товары, которые я вам вышлю в экселе. Найти качественное фото, проверить на наличие видео, грамотно и четко составить описание и соблюдать все заголовки и тд. На некоторых товарах уже есть прилогающее описание в ворде, искать не придется.

Объем - примерно 200 шт.

Оплата - от 7 до 10р за товар

Желательно выполнить быстро и в срок.

Пример, как должен выглядить товар - http://med-serdce.ru/catalog/golfy-zhenskie-prozrachnye-venoteks-trend-2.html