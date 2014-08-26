Добавление товаров на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок253 просмотра

Добрый день! Требуется добавить товары на на сайт интернет магазина.

Админка очень проста поймет даже ребенок) От вас требуется добавить все товары, которые я вам вышлю в экселе. Найти качественное фото, проверить на наличие видео, грамотно и четко составить описание и соблюдать все заголовки и тд. На некоторых товарах уже есть прилогающее описание в ворде, искать не придется.

Объем - примерно 200 шт.

Оплата - от 7 до 10р за товар

Желательно выполнить быстро и в срок.

Пример, как должен выглядить товар - http://med-serdce.ru/catalog/golfy-zhenskie-prozrachnye-venoteks-trend-2.html

HTML
11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

malina333
Мария 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

malina333
Мария 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад