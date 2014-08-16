Наполнение контентом ИМ видеорегистраторов.

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Закрыт5 заявок203 просмотра

На данный момент требуется добавить около 200 товаров (видеорегистраторов). Прайс-лист с ценами и названиями товаров имеется.

Карточка товара должна включать в себя следующее: фото товара с вотермаркой, название, цену, краткое уникальное описание, подробное описание с обязательным указанием отличительных особенностей товара, таблицей с техническими характеристиками, внизу должно быть видео с ютуба. Так же требуется заполнение мета-тегов description и keywords.

11 лет назад
return55
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров