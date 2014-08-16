Наполнение контентом ИМ видеорегистраторов.

На данный момент требуется добавить около 200 товаров (видеорегистраторов). Прайс-лист с ценами и названиями товаров имеется.

Карточка товара должна включать в себя следующее: фото товара с вотермаркой, название, цену, краткое уникальное описание, подробное описание с обязательным указанием отличительных особенностей товара, таблицей с техническими характеристиками, внизу должно быть видео с ютуба. Так же требуется заполнение мета-тегов description и keywords.