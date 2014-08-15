Наполнение сайта товарами Рыболовные принадлежности Open Card около 1500 позиций
Контент-менеджер на постоянной основе
Добрый день! Наша компания ищет смышленых контент-менеджеров из России на постоянную работу с официальным оформлением по трудовой. Количество мест ограничено.
Надо уметь редактировать фото, делать легкий рерайт, быстро искать информацию в интернете, загружать видео/инструкции (если есть) — всё это по предоставленной нами инструкции. Рабочий график — 5 дней по 8 часов в день в удобное для вас время.
2–3 дня отводится на обучение.
Заработная плата: 1 товар оценивается примерно от 30 до 50 руб, в зависимости от сложности. В среднем у наших контентщиков выходит 15–20 тысяч за месяц.
Оплата 1 раз в месяц.
Прошу оставлять свой скайп для обратной связи в сообщении.
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