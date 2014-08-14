Нужен человек для наполнения сайта http://programmers.kz/ статьями и уроками, так же модерации форума и комментариев. Наполнение уроками по разным языкам программирования, добавление статей о новшествах и т.д. В основном ...
Наполнение сайта для программистов
Нужен человек для поддержки и наполнения сайта для программистов http://programmers.kz/.
Задачи:
модерация форума
модерация комментариев
добавление уроков по различным языкам программирования
добавление статей
добавление новостей в сфере ИТ
Заявки фрилансеров
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