Наполнить интернет магазин товарами

Здравствуйте!

Необходимо наполнить интернет магазин спортивного питания товарами

Вот сайт донор http://kickoff.ru/ откуда нужно взять товары 700 товаров, карточка товаров нужна вся картинка, описание название цена

И перенести на сайт сделанный на Opencartv ( внесены изменения в итоге сайт будет на Opencart )

Жду от вас точную стоимость за единицу товара

И приблизительные сроки

Ребят я жду от ВАС вашу стоимость и сроки!