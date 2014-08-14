Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.
Наполнить интернет магазин товарами
Здравствуйте!
Необходимо наполнить интернет магазин спортивного питания товарами
Вот сайт донор http://kickoff.ru/ откуда нужно взять товары 700 товаров, карточка товаров нужна вся картинка, описание название цена
И перенести на сайт сделанный на Opencartv ( внесены изменения в итоге сайт будет на Opencart )
Жду от вас точную стоимость за единицу товара
И приблизительные сроки
Ребят я жду от ВАС вашу стоимость и сроки!
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