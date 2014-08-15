Надергать фото товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен21 заявка256 просмотров

Необходимо надергать, с предложенного нами сайта, фото товара.

Кол-во товара 12000

11 лет назад
mix76
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
1 день
Работой остался доволен. Спасибо!
Понятное ТЗ, моментальная оплата (100% предоплата).

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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