Наполнение ИМ

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Завершен1 заявка216 просмотров

Наполнить ИМ.

ТЗ во вложении.

От вас стоимость за позицию (англ. и рус. версия - это 2 позиции).

11 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmazanov
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Денис отлично справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству!
Работать можно, но будьте осторожны и работайте через безопасную сделку.

Заявки фрилансеров

dmazanov
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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