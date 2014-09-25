Требуется наполнение интернет магазина, тематика: косметика для волос, лица, тела. Парфюмерия, акссесуары, бижутерия. Источники-доноры есть, сайты на польском языке, требуется частичный перевод. Общее количество товаров до 100000 шт. Опыт CMS 1c-bitrix. В день минимум 100 ...
Наполнение ИМ
Наполнить ИМ.
ТЗ во вложении.
От вас стоимость за позицию (англ. и рус. версия - это 2 позиции).
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Надо заполнять станки и запчасти с других сайтов на http://1.machinetec.ru/oborudovanie/stanki-novye/tokarnye-stanki/universalnye-tokarno-vintoreznye-stanki.html Станки: Заполнение технических характеристик - 5, 6 штук, пару таблиц копипаст с указанием стилей для таблицы, текст, фото Запасные части - ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Добавление иконок и якорей на сайты. Сайты находятся на CMS NetCat. Всего 4 сайта по 90 страниц. Работа простейшая. Оплата по факту готовности каждого из сайтов. Сроки горят, первый нужно завершить уже сегодня. ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: Обязательное условие - умение написания уникального контента. Условия работы: Удалённая работа, оплата сдельная. Предлагайте свои варианты. Обязанности: Добавление на сайт товара. Автотовары.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Формирование Контента гостиниц по странам и Туроператорам для Туристического сайтаНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен контент менеджер для сайта. Есть несколько сайтов, необходимо следить за ними и регулярно добавлять статьи, новости и др. контент.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть текст объявления, отправлю исполнителю его. Создаете е-мейл на мейл-ру для спама, ищите все ресурсы, на которых можно разместить объявление и размещаете его. Ссылки на размещенное объявление вносите в файлик отчета. По завершении файлик ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Все в приложенииНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить интернет-магазин на Амиро. нужно дозаполнить товары и категории с fenesta.ru на сайт на Амиро по примеру 8 категорий заполнить (Омоложение, Снижение веса, Женская линия, Мужская линия, Антипаразитарные средства, Для детей, Стоматология, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад