Наполнение ИМ

Есть текст объявления, отправлю исполнителю его. Создаете е-мейл на мейл-ру для спама, ищите все ресурсы, на которых можно разместить объявление и размещаете его. Ссылки на размещенное объявление вносите в файлик отчета. По завершении файлик ...