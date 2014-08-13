Наполнение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт31 заявка442 просмотра

Требуется наполнение интернет магазина, тематика: косметика для волос, лица, тела. Парфюмерия, акссесуары, бижутерия. Источники-доноры есть, сайты на польском языке, требуется частичный перевод. Общее количество товаров до 100000 шт. Опыт CMS 1c-bitrix. В день минимум 100 карточек товара.

11 лет назад
a-bertus
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров