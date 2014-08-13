Формирование Контента гостиниц по странам и Туроператорам для Туристического сайта
Наполнение интернет магазина
Требуется наполнение интернет магазина, тематика: косметика для волос, лица, тела. Парфюмерия, акссесуары, бижутерия. Источники-доноры есть, сайты на польском языке, требуется частичный перевод. Общее количество товаров до 100000 шт. Опыт CMS 1c-bitrix. В день минимум 100 карточек товара.
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