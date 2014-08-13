Товар заведен и все характеристики заполнены. Необходимо только добавить фото 1-3шт., с изменением размера в фотошопе и подробное описание. В помощь будет дано два сайта, на одном находятся фото товара на другом его ...
Наполнение магазина на Амиро
Нужно наполнить интернет-магазин на Амиро.
нужно дозаполнить товары и категории с fenesta.ru на сайт на Амиро по примеру
8 категорий заполнить (Омоложение, Снижение веса, Женская линия, Мужская линия, Антипаразитарные средства, Для детей, Стоматология, Натуральная китайская косметика)
Оплата: 7 рублей за товар!
До четверга, опыт на амиро нужен!
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