Необходимо наполнение интернет-магазина

Необходимо наполнить товаром интернет-магазин.

Садовая тематика.

К задаче прикреплен документ с тематиками и сайтами, с которых нужно будет взять информацию.

При наполнении необходимо:

1. Наполнить карточку товара на сайте (CMS Drupal) техническими характеристиками (копипаст)

2. Добавить от 3 до 4 фото (с сайта-производителя)

Объем добавляемых карточек - 70 в день.

За месяц работы (30*70=2100 карточек товара) - 350 WMZ