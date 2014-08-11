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Необходимо наполнение интернет-магазина
Необходимо наполнить товаром интернет-магазин.
Садовая тематика.
К задаче прикреплен документ с тематиками и сайтами, с которых нужно будет взять информацию.
При наполнении необходимо:
1. Наполнить карточку товара на сайте (CMS Drupal) техническими характеристиками (копипаст)
2. Добавить от 3 до 4 фото (с сайта-производителя)
Объем добавляемых карточек - 70 в день.
За месяц работы (30*70=2100 карточек товара) - 350 WMZ
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