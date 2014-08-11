Необходимо наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт31 заявка328 просмотров

Необходимо наполнить товаром интернет-магазин.

Садовая тематика.

К задаче прикреплен документ с тематиками и сайтами, с которых нужно будет взять информацию.

При наполнении необходимо:

1. Наполнить карточку товара на сайте (CMS Drupal) техническими характеристиками (копипаст)

2. Добавить от 3 до 4 фото (с сайта-производителя)

Объем добавляемых карточек - 70 в день.

За месяц работы (30*70=2100 карточек товара) - 350 WMZ

Drupal
11 лет назад
be-smile
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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