Перенести информацию на другой сайт.

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Завершен9 заявок253 просмотра

Всем добрый день, нужно перенести информацию с этого сайта zenitms.ru из раздела Специалисты и кабинеты (все кабинеты).

на сайт qubiks.ru в те же самые разделы.

Требование чтобы таблицы на новом сайте после переноса были ровные и выдержаны в стилистике сайта.

Кто хочет взяться пишите цены и ваши контакты.

11 лет назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

locker10
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделано все быстро и четко, рекомендую!
Четкая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

locker10
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад