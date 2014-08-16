Перенести информацию на другой сайт.

Всем добрый день, нужно перенести информацию с этого сайта zenitms.ru из раздела Специалисты и кабинеты (все кабинеты).

на сайт qubiks.ru в те же самые разделы.

Требование чтобы таблицы на новом сайте после переноса были ровные и выдержаны в стилистике сайта.

Кто хочет взяться пишите цены и ваши контакты.