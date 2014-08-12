Подобрать иллюстрации авто-тематики

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Завершен3 заявки202 просмотра

для статей сайта http://vikup.ru нужно 30-50 фото или иллюстраций, не нарушающих копирайт авторов.

т.е. надо найти фото CCO или еще какие свободные материалы.

ключевые слова сайта:

- выкуп автомобилей

- скупка авто

- автоломбард

- помощь в покупке автомобиля

- советы автолюбителям

формат jpg, gif, png

размер 300-500 px по одному измерению

картинки будут вставляться мной самостоятельно

нужны они для SEO-улучшения и улучшения ПФ.

жду предложений.

11 лет назад
velodimir
Владимир 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliymelnychuk
Виталий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$40
7 дней
задание было - найти 30 шт. небольших картинок на авто-тематику. выполнил за день - рекомендую!
Рекомендую, все четко и по делу!

Заявки фрилансеров

vitaliymelnychuk
Виталий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад