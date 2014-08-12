Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new. нужен ...
Подобрать иллюстрации авто-тематики
для статей сайта http://vikup.ru нужно 30-50 фото или иллюстраций, не нарушающих копирайт авторов.
т.е. надо найти фото CCO или еще какие свободные материалы.
ключевые слова сайта:
- выкуп автомобилей
- скупка авто
- автоломбард
- помощь в покупке автомобиля
- советы автолюбителям
формат jpg, gif, png
размер 300-500 px по одному измерению
картинки будут вставляться мной самостоятельно
нужны они для SEO-улучшения и улучшения ПФ.
жду предложений.
Выбранный исполнитель
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