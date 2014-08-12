Ценю пунктуальность и честность.

Краткая информация:

Дата рождения: 13 марта 1978г.

Место проживания: Украина

Семейное положение: Женат, есть два сына

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: kremenetstour

Опыт работы:

с 02.2013-н.в. Активный фрилансер, занимался глубоким поиском

информации для ООО «АМД Компани Групп», делал

переводы и описания товаров для интернет-магазина

http://www.mmamarket.ru/, занимался поиском фотографий и

рисунков для других компаний.

С июня 2015 года по май 2017 года занимался описанием товаров на сайтах http://www.oldi.ru, http://www.just.ru и http://www.123.ru.

Образование:

1995 – 2000 гг. Менеджер-экономист непроизводственной сферы ( культура, спорт, туризм). Дневная

форма обучения.

Ровенский Государственный гуманитарный университет.

Профессиональные

навыки:

Опыт работы с ПК, активный пользователь сети интернет,

базовое знание английского языка, владение русским и

украинским на высоком уровне.

Ценю пунктуальность и честность.

Увлечения: Активный отдых, туризм.