vitaliymelnychuk

Виталий vitaliymelnychuk

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ценю пунктуальность и честность.

Краткая информация:

Дата рождения: 13 марта 1978г.

Место проживания: Украина

Семейное положение: Женат, есть два сына

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: kremenetstour

Опыт работы:

с 02.2013-н.в. Активный фрилансер, занимался глубоким поиском

информации для ООО «АМД Компани Групп», делал 

переводы и описания товаров для интернет-магазина

http://www.mmamarket.ru/, занимался поиском фотографий и

рисунков для других компаний.

С июня 2015 года по май 2017 года занимался описанием товаров на сайтах http://www.oldi.ruhttp://www.just.ru и http://www.123.ru.

Образование:

1995 – 2000 гг. Менеджер-экономист непроизводственной сферы ( культура, спорт, туризм). Дневная

форма обучения.

Ровенский Государственный гуманитарный университет.

Профессиональные

навыки:

Опыт работы с ПК, активный пользователь сети интернет,

базовое знание английского языка, владение русским и

украинским на высоком уровне. 

Ценю пунктуальность и честность.

Увлечения: Активный отдых, туризм.

Отзывы заказчиков

velodimir
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Подобрать иллюстрации авто-тематики
задание было - найти 30 шт. небольших картинок на авто-тематику. выполнил за день - рекомендую!
Рекомендую, все четко и по делу!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
#272