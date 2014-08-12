Краткая информация:
Дата рождения: 13 марта 1978г.
Место проживания: Украина
Семейное положение: Женат, есть два сына
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: kremenetstour
Опыт работы:
с 02.2013-н.в. Активный фрилансер, занимался глубоким поиском
информации для ООО «АМД Компани Групп», делал
переводы и описания товаров для интернет-магазина
http://www.mmamarket.ru/, занимался поиском фотографий и
рисунков для других компаний.
С июня 2015 года по май 2017 года занимался описанием товаров на сайтах http://www.oldi.ru, http://www.just.ru и http://www.123.ru.
Образование:
1995 – 2000 гг. Менеджер-экономист непроизводственной сферы ( культура, спорт, туризм). Дневная
форма обучения.
Ровенский Государственный гуманитарный университет.
Профессиональные
навыки:
Опыт работы с ПК, активный пользователь сети интернет,
базовое знание английского языка, владение русским и
украинским на высоком уровне.
Ценю пунктуальность и честность.
Увлечения: Активный отдых, туризм.