Необходимо наполнить товарами интернет магазин . Мы платим 15 р за добавление 1 товара .Алгоритм работы следующий. Мы высылаем список товаров со ссылками на описания на сайтах наших поставщиков. Исполнителю необходимо через админку ...
Контент-менеджер на постоянную работу 3 часа/день
Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные.
Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента — строительство. Требуется сотрудник из восточных регионов страны с большой разницей во времени по отношению к Москве. Это может быть Красноярск, Иркутск, Владивосток и другие, с разницей 4–6 часов с Москвой. Ну либо вы должны быть «мега-жаворонком».
Особенность в том, что контент нужно вносить очень рано утром по московскому времени, чтобы к 9:00 МСК он уже был. Т.е. начало работы не позже 6:00 МСК.
Ежедневная отчетность. Оплата за единицу внесенной информации ЯДеньгами или Киви.
В обращении прошу сразу писать откуда Вы.
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