Контент-менеджер на постоянную работу 3 часа/день

Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные.

Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента — строительство. Требуется сотрудник из восточных регионов страны с большой разницей во времени по отношению к Москве. Это может быть Красноярск, Иркутск, Владивосток и другие, с разницей 4–6 часов с Москвой. Ну либо вы должны быть «мега-жаворонком».

Особенность в том, что контент нужно вносить очень рано утром по московскому времени, чтобы к 9:00 МСК он уже был. Т.е. начало работы не позже 6:00 МСК.

Ежедневная отчетность. Оплата за единицу внесенной информации ЯДеньгами или Киви.

В обращении прошу сразу писать откуда Вы.