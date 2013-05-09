12to12

Виталий 12to12

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лендинг (squeeze-page) под ключ

    Требуется: а) Создание самой страницы под ключ; б) Написание четкой письменной инструкции действий для создания других страниц на основе этого лендинга, используя его как шаблон. Иначе говоря, нужно пояснить не программисту что нужно ...

    HTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер на 3 часа ежедневно

    Две вакансии, работа постоянная. Потребуется до 3-4 часа вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из уже известных источников собирать однотипную информацию и методично вносить ее ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянную работу 3 часа/день

    Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента — строительство. Требуется сотрудник ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянную работу, 3 часа/день

    Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента - строительство. Требуется сотрудник ...

    Редактирование и Корректура12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение под EU/USA рынок. IOs и Android

    Часть 1. Разработка пилотного варианта приложения, срок до 3-х месяцев. Назначение - создание сообществ, общение и мониторинг состояний членов сообществ. Часть 2. Разработка новых модулей и поддержка, на протяжении ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение под Android и Ios

    Задача комплексная "под ключ", только под Android и Ios. Требуется команда разработчиков только из Украины, работа только по официальному договору. ТЗ предоставляется. Пример ваших разработок — обязательное условие для начала конструктивного диалога.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для доски объявлений под iOs, Android

    Основное: - 6 разделов объявлений - Продажа доступа к контенту путем списания суммы с баланса sim-карты. - Мгновенные уведомления о поступлении новых объявлений и откликов на объявления - Добавление бесплатных и ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-тексты

    Всего около 200 текстов, по 900–1200 знаков каждый, по 3–4 ключевика на текст. Достаточного уникального рерайта, список запросов и ТЗ предоставлю. Направление текстов — строительство. Оплата 35 руб за 1000 знаков без пробелов. Прошу сразу ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-тексты

    Всего 220 текстов, по 900-1200 знаков каждый, 3–4 ключевика на текст, список запросов предоставлю. Направление — строительство. Прошу сразу сообщать срок и цену за 1 тыс. знаков. Спасибо.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-тексты

    Нужны SEO-тексты, 50 штук Объем 700-900 знаков каждый, 3-4 ключевика на текст, список запросов предоставлю. Направление - строительство. Прошу сразу сообщать срок и цену за 1 тыс. знаков. В ближайшей ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Только для специалистов из Украины! Этап первый. Разработка версии сайта, адаптированной под смартфоны и планшеты на Android и IOS Этап второй. Разработка приложений под Android и IOS. Основной ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простенький GIF

    Формат gif, размер 300*250 под баннер adspot. Картинку даю, текст даю. Вам просто нужно подработать часть картинки, вставить текст и сделать привлекающую внимание анимацию текста или картинки. По минимуму, не переусердствовать. Заказываю и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изготовление ролика

    Требуется промо для проекта. Никой графики, никаких спецэффектов - только качественный монолог на камеру женщины-визажиста при определенном антураже заднего плана (на фоне рабочего места в салоне красоты) в стиле хоум-видео. Продолжительность 20-30 сек, текст предоставляется.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка блога

    Блог является прокладкой перед интернет-магазинами. Очень важен опыт разработки подобных проектов, платников, лендингов и т.п. Рассматривается вариант работы с несколькими подрядчиками: отдельно программная часть и отдельно дизайн. Особое значение дизайну придается, т.к функционал ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование приложения под Андроид

    Только для жителей России! Нужны тесты по отправке смс через операторов России, предпочтительно Билайн, Мегафон. От вас - симка, телефон на Андроиде любой версии с подключением к интернету и час вашего времени. ...

    Android
    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Серверная часть для управления моб. приложениями

    Требуется создание системы управления мобильными приложениями под Android. Само приложение пишется другим человеком. Задача по сути не сложная, без особых требований к дизайну. Очень важен опыт в данной сфере, сжатые сроки.

    Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Простенький GIF
Приятно работать с таким человеком! Рекомендую!
Очень быстро, толково и доступно по цене. Спасибо!
Ответный отзыв
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн Android-приложения
Android
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. С оплатой все хорошо!
Сделано практически без правок и вовремя. Хочу отметить хороший вкус и видение конечной цели при выполнении задачи. Что редкость большая.
Ответный отзыв