Требуется: а) Создание самой страницы под ключ; б) Написание четкой письменной инструкции действий для создания других страниц на основе этого лендинга, используя его как шаблон. Иначе говоря, нужно пояснить не программисту что нужно ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
Старое фото, необходимо отретушировать потертости и небольшое редактирование изображения. Прошу сразу указывать срок и цену.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт10 лет назад
Две вакансии, работа постоянная. Потребуется до 3-4 часа вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из уже известных источников собирать однотипную информацию и методично вносить ее ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента — строительство. Требуется сотрудник ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента - строительство. Требуется сотрудник ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт11 лет назад
Часть 1. Разработка пилотного варианта приложения, срок до 3-х месяцев. Назначение - создание сообществ, общение и мониторинг состояний членов сообществ. Часть 2. Разработка новых модулей и поддержка, на протяжении ...Закрыт11 лет назад
Задача комплексная "под ключ", только под Android и Ios. Требуется команда разработчиков только из Украины, работа только по официальному договору. ТЗ предоставляется. Пример ваших разработок — обязательное условие для начала конструктивного диалога.Закрыт11 лет назад
Основное: - 6 разделов объявлений - Продажа доступа к контенту путем списания суммы с баланса sim-карты. - Мгновенные уведомления о поступлении новых объявлений и откликов на объявления - Добавление бесплатных и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всего около 200 текстов, по 900–1200 знаков каждый, по 3–4 ключевика на текст. Достаточного уникального рерайта, список запросов и ТЗ предоставлю. Направление текстов — строительство. Оплата 35 руб за 1000 знаков без пробелов. Прошу сразу ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Всего 220 текстов, по 900-1200 знаков каждый, 3–4 ключевика на текст, список запросов предоставлю. Направление — строительство. Прошу сразу сообщать срок и цену за 1 тыс. знаков. Спасибо.Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны SEO-тексты, 50 штук Объем 700-900 знаков каждый, 3-4 ключевика на текст, список запросов предоставлю. Направление - строительство. Прошу сразу сообщать срок и цену за 1 тыс. знаков. В ближайшей ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт12 лет назад
Только для специалистов из Украины! Этап первый. Разработка версии сайта, адаптированной под смартфоны и планшеты на Android и IOS Этап второй. Разработка приложений под Android и IOS. Основной ...Закрыт12 лет назад
Формат gif, размер 300*250 под баннер adspot. Картинку даю, текст даю. Вам просто нужно подработать часть картинки, вставить текст и сделать привлекающую внимание анимацию текста или картинки. По минимуму, не переусердствовать. Заказываю и ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется промо для проекта. Никой графики, никаких спецэффектов - только качественный монолог на камеру женщины-визажиста при определенном антураже заднего плана (на фоне рабочего места в салоне красоты) в стиле хоум-видео. Продолжительность 20-30 сек, текст предоставляется.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт12 лет назад
Блог является прокладкой перед интернет-магазинами. Очень важен опыт разработки подобных проектов, платников, лендингов и т.п. Рассматривается вариант работы с несколькими подрядчиками: отдельно программная часть и отдельно дизайн. Особое значение дизайну придается, т.к функционал ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Только для жителей России! Нужны тесты по отправке смс через операторов России, предпочтительно Билайн, Мегафон. От вас - симка, телефон на Андроиде любой версии с подключением к интернету и час вашего времени. ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Функционал приложения готов, требуется только профессиональный дизайн psd 800*480, 3 экрана, пример предоставляю. От вас обязательно примеры выполненных работ.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется создание системы управления мобильными приложениями под Android. Само приложение пишется другим человеком. Задача по сути не сложная, без особых требований к дизайну. Очень важен опыт в данной сфере, сжатые сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад