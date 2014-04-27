Приложение под EU/USA рынок. IOs и Android

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Часть 1.

Разработка пилотного варианта приложения, срок до 3-х месяцев. Назначение - создание сообществ, общение и мониторинг состояний членов сообществ.

Часть 2.

Разработка новых модулей и поддержка, на протяжении 2-3 лет. Назначение - анализ текущих параметров жизнедеятельности человека, пищи и окружающей среды с передачей результатов анализа пользователям приложения.

Первоначально требуется команда разработчиков для реализации 1 части проекта, ТОЛЬКО ИЗ УКРАИНЫ. Существует реальная перспектива сотрудничества по реализации части 2.

ТЗ (на английском языке) вышлю после тщательного изучения ваших работ.

AndroidiOS
10 лет назад
12to12
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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