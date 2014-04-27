Нужна программа для хронометража с вычислением

Необходимо разработать приложение для мобильных устройств и планшетов. Это каталог строительных товаров. Дизайн уже разработан: https://marvelapp.com/5eff96. ТЗ: Структура: Главная, каталог, сервис-центр, вопросы по сервису, новости (новинки). 1. Главная страница В верхней части находится логотип и заголовок. Ниже 4 иконки: Каталог (с появляющейся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовал макет главного экрана, надеюсь всё понятно.
Основная идея взята из программы Time Recording, можете её посмотреть.
"Меню":
-Удалить всё
-Экспорт в CSV (Export to CSV)
-Список действий (Activities) - редактор списка действий и кармы (см. ниже)
-Список карм
-Статистика (Totals) - показывает общую статистику действий (Сумма времени для каждого действия)
-Статистика на день (Day Totals) - то же самое, но на текущий открытый день
-Выбор дня (Choose day) - выбор даты для просмотра и редактирования
-Карма (Karma) - статистика по кармам общая
-Карма (Day Karma) - статистика по кармам на день
"Редактор списка действий и кармы":
У каждого действия есть название и число влияния этого действия на разные виды кармы (т.е. характеристики как в RPG)
Например, действие Работа: Финансы +5, Здоровье -2, Интеллект +3. Скажем сумма продолжительности работы - 46 минут 35 секунд, это 2795 секунд. Умножаем на влияния: Финансы - 2795*5=13975, здоровье - 2795*(-2) = минус 5590, интеллект - 2795*3 = 8385. Затем то же самое для других действий и складываем. Результаты будут отображаться в статистике по карме. А карма, выбранная основной будет отображаться на главном экране
Немного о логике:
-При изменении времени начала действия или удалении действия, продолжительность предыдущего действия должна пересчитываться
-Интерфейс программы на английском (если надо всё переведу)
-Основной экран должен листаться вниз автоматически
-Список действий для выбора всегда сортируется по алфавиту
-Нужен виджет или ярлык, который будет сразу открывать список действий для выбора
-когда наступает следующий день, он автоматически открывается и последнее действие предыдущего дня автоматически продолжается
-при открытии окна программы каждый раз пересчитывается продолжительность последнего действия по текущее время
Возможно что-то упустил. Могут быть небольшие доработки. Всё необязательно должно быть именно так как я описал - идеи приветствуются.
- Похожие заказы
- $600Мобильные приложения10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть демо версия плагина для андроид. Делался в eclipse. Надо заменять один видеофайл и сгенерировать apk. Желательно сделать в режиме удаленного управления через TeamViewer. В дальнейшем возможно сотрудничество по поддержке и разработки аналогичных приложений.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать мобильное приложение под ios. Функционал - воспроизведение потокового видео360, возможно воспроизведение с локальных ресурсов, управление как с тач скрина, так и с помощью гироскопа + стандартные элементы меню. Возможна совместная работа - если получится ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать приложение для расчета отпускных для android. Задание на разработку в файлахМобильные приложения8 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработка приложения для управления работой музыкального терминала, установленном в развлекательном заведении (кафе, бар, ресторан, боулинг и т. д.), с помощью планшетного компьютера. Музыкальный терминал – сенсорный терминал самообслуживания, основной функцией которого является предоставление различных услуг ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день всем. Разыскиваем мобильного разработчика для сборки приложения по готовым макетам. Требуемые платформы – iOS и Android, в перспективе windows phone. Срок – 25 дней, оплата по договоренности. - адекватный, думающий и грамотный ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно разработать приложение, которое будет фиксировать через определенный промежуток времени положение аппарата, и давать возможность "закреплять" за определенным местом снятое на телефон фото/видео/аудио или делать текстовые заметки. Так же, нужна возможность импорта этой информации на ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт10 лет назад
1.Нужно сделать верстку информационного портала под мобильные устройства. 2.Возможно понадобится сделать и мобильное приложение для данного сайта. Адрес сайта напишу в личку, жду предложений на счет цены и сроков по каждому из пунктов.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется сканировать игру с https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vg.roadrollerparkings Реализация с помощью конструктора Unity3D studio под платформу Android Дизайн и 3D models будут предоставлены. Срок неделя. ТЗ высылаю личноМобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $850
Требуется разработать мобильное приложение под платформу android. Тип приложения – социальная сеть. Что то похожее на Mamba или topface. Описание и ТЗ имеются. Всего будет около 10 экранов. Ждем предложений! Пишите!Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад