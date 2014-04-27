Нужна программа для хронометража с вычислением

Нарисовал макет главного экрана, надеюсь всё понятно.

Основная идея взята из программы Time Recording, можете её посмотреть.

"Меню":

-Удалить всё

-Экспорт в CSV (Export to CSV)

-Список действий (Activities) - редактор списка действий и кармы (см. ниже)

-Список карм

-Статистика (Totals) - показывает общую статистику действий (Сумма времени для каждого действия)

-Статистика на день (Day Totals) - то же самое, но на текущий открытый день

-Выбор дня (Choose day) - выбор даты для просмотра и редактирования

-Карма (Karma) - статистика по кармам общая

-Карма (Day Karma) - статистика по кармам на день

"Редактор списка действий и кармы":

У каждого действия есть название и число влияния этого действия на разные виды кармы (т.е. характеристики как в RPG)

Например, действие Работа: Финансы +5, Здоровье -2, Интеллект +3. Скажем сумма продолжительности работы - 46 минут 35 секунд, это 2795 секунд. Умножаем на влияния: Финансы - 2795*5=13975, здоровье - 2795*(-2) = минус 5590, интеллект - 2795*3 = 8385. Затем то же самое для других действий и складываем. Результаты будут отображаться в статистике по карме. А карма, выбранная основной будет отображаться на главном экране

Немного о логике:

-При изменении времени начала действия или удалении действия, продолжительность предыдущего действия должна пересчитываться

-Интерфейс программы на английском (если надо всё переведу)

-Основной экран должен листаться вниз автоматически

-Список действий для выбора всегда сортируется по алфавиту

-Нужен виджет или ярлык, который будет сразу открывать список действий для выбора

-когда наступает следующий день, он автоматически открывается и последнее действие предыдущего дня автоматически продолжается

-при открытии окна программы каждый раз пересчитывается продолжительность последнего действия по текущее время

Возможно что-то упустил. Могут быть небольшие доработки. Всё необязательно должно быть именно так как я описал - идеи приветствуются.