Разработка приложения для android

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок208 просмотров
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Необходимо разработать приложение для расчета отпускных для android. Задание на разработку в файлах

Android
10 лет назад
alex191
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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