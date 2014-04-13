Сделать "скелет" программы под Андроид в Эклипс

$50
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Требуется сделать скелет небольшой программы под Android для Эклипса.

Программа должна поддерживать версии Андроида от 4.0, вертикальное ориентирование.

Тексты любые случайные.

Программа имеет следующее планирование:

Главный экран имеет 6 табов (вкладок) ViewPager, прокручивающихся свайпом. Каждая вкладка состоит из фрагмента, в котором имеется ListView, состоящий из десятка записей. Формат списка должен включать: картинки, заголовки и описания. Тексты желательно получать из strings.xml.

При клике по части элементов списка должен открываться новый список из нескольких элементов аналогичного формата, другая часть элементов должна открывать экран, содержащий 2 TextView, получающих тексты из strings.xml.

Результат нужен в виде архива исходников проекта для Эклипса.

10 лет назад
Staspost
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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