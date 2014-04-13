Такси для андроид и айфон

Нужна программа под андроид и IOS.

Работает в две стороны:

Пользовательская:

Человек нажимает на кнопку, система определяет его адрес, где он находится или второй вариант - человек может ввести адрес самостоятельно. Открывается карта, где показываются ближайшие машины, таксисты которых онлайн.

Вторая:

Таксист видит, что голосует пользователь, видит куда и откуда ехать - пишет цену. Таксист заранее должен быть зареген в программе, указать свой номер машины и телефон. После чего, как написал цену - пользователь на карте видит, что машина мигает, то есть, готова принять заказ. Написано время, через сколько готов забрать клиента таксист.

Пользователь выбирает такси и включается таймер обратного отсчета. На карте отображается как машина едет к пользователю, где находится.

Отпишите сколько будет стоить такое приложение и сроки выполнения. Более подробное ТЗ будем прорабатывать с выбранным исполнителем. Исполнитель желательно с Киева, но не обязательно.