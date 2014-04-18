Приложение с геолокацией и работой с файлами

1.Нужно сделать верстку информационного портала под мобильные устройства. 2.Возможно понадобится сделать и мобильное приложение для данного сайта. Адрес сайта напишу в личку, жду предложений на счет цены и сроков по каждому из пунктов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно разработать приложение, которое будет фиксировать через определенный промежуток времени положение аппарата, и давать возможность "закреплять" за определенным местом снятое на телефон фото/видео/аудио или делать текстовые заметки. Так же, нужна возможность импорта этой информации на компьютер. Приложение под Android/iOS. Если делаете только под одну платформу, указывайте это, интересует стоимость.
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