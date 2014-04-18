Социальная сеть на android

$850
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать мобильное приложение под платформу android.

Тип приложения – социальная сеть. Что то похожее на Mamba или topface.

Описание и ТЗ имеются. Всего будет около 10 экранов.

Ждем предложений! Пишите!

Android
10 лет назад
severk
Игорь 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа получения заказов и отчетов монтажников

    Создать программу на Android'а для монтажников разных сфер: электромонтажа, вентиляции, кондиционирования и .т.д., с помощью которой будет возможным обмен отчетами и получением заказов "на ходу". Более точные условия и инструкции обсуждаются по телефону. Готов встретиться и ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать "скелет" программы под Андроид в Эклипс

    $50

    Требуется сделать скелет небольшой программы под Android для Эклипса. Программа должна поддерживать версии Андроида от 4.0, вертикальное ориентирование. Тексты любые случайные. Программа имеет следующее планирование: Главный экран имеет 6 табов (вкладок) ViewPager, прокручивающихся свайпом. Каждая вкладка состоит из ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка программ на Android,iOS,Windows Phone

    $1000

    Разработка платежных мобильных приложений Написание и разработка технической документации. Сертификация ПО. Разработка программного обеспечения под операционными системами Android, iOS, Windows Phone. Приветствуется опыт работы с другими операционными системами (Windows Mobile, Bada, BlackBerry). Опыт работы со средой разработки Xcode Eclipse или ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Такси для андроид и айфон

    Нужна программа под андроид и IOS. Работает в две стороны: Пользовательская: Человек нажимает на кнопку, система определяет его адрес, где он находится или второй вариант - человек может ввести адрес самостоятельно. Открывается карта, где показываются ближайшие машины, таксисты ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение под Android и Ios

    Задача комплексная "под ключ", только под Android и Ios. Требуется команда разработчиков только из Украины, работа только по официальному договору. ТЗ предоставляется. Пример ваших разработок — обязательное условие для начала конструктивного диалога.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение на андроид

    $500

    1. форма заказа доставки (поля с данными заказчика адрес время когда забрать посылку, вес посылки итд, пункт назначения). 2. Карта с отметками посылок. 3. Путь посылки. (отслеживаем передвижение курьера) Нужно только приложение серверная часть на нас. есть тим лидер ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка мобильного приложения на iOS

    Разработка мобильного приложения для iOS (в перспективе портирование на Android), по функциональности повторяющего существующий веб-портал. ТЗ пока нет. Есть набор mockup экранов, которые довольно полно отражают необходимый функционал. ТЗ будет делаться на основе этих мокапов. ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа

    ДД, нужно сделать программу на андроид, айфон, айпад, смысл такой, есть программа спутникового мониторинга GPS, арендуем сервер у Виалона, доступ даем клиентам, они через браузер заходят и смотрят за объектами. Вот демо вход http://pro.wialon.com/service.html?d=232829 Если со смартфона заходить через ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование на ОС андроид

    $50

    Есть небольшой проект "Расписание преподавателя". Его нужно доработать. 1. Кнопка "Расписание" открывает расписание. 2. Кнопкой "Редактировать" задаём расписание. 3. Прикрепить логотип. 4. Сделать заметки. На всё про всё 1500 рублей. Приложение и логотип прикрепляю. Ставим цену, срок и добавляемся в исполнители.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад