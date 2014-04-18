Программа получения заказов и отчетов монтажников

Создать программу на Android'а для монтажников разных сфер: электромонтажа, вентиляции, кондиционирования и .т.д., с помощью которой будет возможным обмен отчетами и получением заказов "на ходу".

Более точные условия и инструкции обсуждаются по телефону. Готов встретиться и внести предоплату(г. Кривой Рог) или работать с помощью скайпа, телефона и т.д.

Не написал тех. задание, так как не осведомлён в ПО Android'e. Детали по телефону или на сайте.