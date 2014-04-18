Программа получения заказов и отчетов монтажников

Требуется сделать скелет небольшой программы под Android для Эклипса. Программа должна поддерживать версии Андроида от 4.0, вертикальное ориентирование. Тексты любые случайные. Программа имеет следующее планирование: Главный экран имеет 6 табов (вкладок) ViewPager, прокручивающихся свайпом. Каждая вкладка состоит из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать программу на Android'а для монтажников разных сфер: электромонтажа, вентиляции, кондиционирования и .т.д., с помощью которой будет возможным обмен отчетами и получением заказов "на ходу".
Более точные условия и инструкции обсуждаются по телефону. Готов встретиться и внести предоплату(г. Кривой Рог) или работать с помощью скайпа, телефона и т.д.
Не написал тех. задание, так как не осведомлён в ПО Android'e. Детали по телефону или на сайте.
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