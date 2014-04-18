Верстка под мобильные устройства

Требуется сканировать игру с https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vg.roadrollerparkings Реализация с помощью конструктора Unity3D studio под платформу Android Дизайн и 3D models будут предоставлены. Срок неделя. ТЗ высылаю лично
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Нужно сделать верстку информационного портала под мобильные устройства.
2.Возможно понадобится сделать и мобильное приложение для данного сайта.
Адрес сайта напишу в личку, жду предложений на счет цены и сроков по каждому из пунктов.
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