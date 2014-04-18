Верстка под мобильные устройства

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.Нужно сделать верстку информационного портала под мобильные устройства.

2.Возможно понадобится сделать и мобильное приложение для данного сайта.

Адрес сайта напишу в личку, жду предложений на счет цены и сроков по каждому из пунктов.

10 лет назад
Practic-Web
Виорел 
43 годаМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется разработать игру с помощью Unity3D

    $250

    Требуется сканировать игру с https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vg.roadrollerparkings Реализация с помощью конструктора Unity3D studio под платформу Android Дизайн и 3D models будут предоставлены. Срок неделя. ТЗ высылаю лично

    Unity
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Социальная сеть на android

    $850

    Требуется разработать мобильное приложение под платформу android. Тип приложения – социальная сеть. Что то похожее на Mamba или topface. Описание и ТЗ имеются. Всего будет около 10 экранов. Ждем предложений! Пишите!

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа получения заказов и отчетов монтажников

    Создать программу на Android'а для монтажников разных сфер: электромонтажа, вентиляции, кондиционирования и .т.д., с помощью которой будет возможным обмен отчетами и получением заказов "на ходу". Более точные условия и инструкции обсуждаются по телефону. Готов встретиться и ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать "скелет" программы под Андроид в Эклипс

    $50

    Требуется сделать скелет небольшой программы под Android для Эклипса. Программа должна поддерживать версии Андроида от 4.0, вертикальное ориентирование. Тексты любые случайные. Программа имеет следующее планирование: Главный экран имеет 6 табов (вкладок) ViewPager, прокручивающихся свайпом. Каждая вкладка состоит из ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка программ на Android,iOS,Windows Phone

    $1000

    Разработка платежных мобильных приложений Написание и разработка технической документации. Сертификация ПО. Разработка программного обеспечения под операционными системами Android, iOS, Windows Phone. Приветствуется опыт работы с другими операционными системами (Windows Mobile, Bada, BlackBerry). Опыт работы со средой разработки Xcode Eclipse или ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Такси для андроид и айфон

    Нужна программа под андроид и IOS. Работает в две стороны: Пользовательская: Человек нажимает на кнопку, система определяет его адрес, где он находится или второй вариант - человек может ввести адрес самостоятельно. Открывается карта, где показываются ближайшие машины, таксисты ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение под Android и Ios

    Задача комплексная "под ключ", только под Android и Ios. Требуется команда разработчиков только из Украины, работа только по официальному договору. ТЗ предоставляется. Пример ваших разработок — обязательное условие для начала конструктивного диалога.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение на андроид

    $500

    1. форма заказа доставки (поля с данными заказчика адрес время когда забрать посылку, вес посылки итд, пункт назначения). 2. Карта с отметками посылок. 3. Путь посылки. (отслеживаем передвижение курьера) Нужно только приложение серверная часть на нас. есть тим лидер ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка мобильного приложения на iOS

    Разработка мобильного приложения для iOS (в перспективе портирование на Android), по функциональности повторяющего существующий веб-портал. ТЗ пока нет. Есть набор mockup экранов, которые довольно полно отражают необходимый функционал. ТЗ будет делаться на основе этих мокапов. ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад