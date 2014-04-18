Верстка под мобильные устройства

Нужна программа под андроид и IOS. Работает в две стороны: Пользовательская: Человек нажимает на кнопку, система определяет его адрес, где он находится или второй вариант - человек может ввести адрес самостоятельно. Открывается карта, где показываются ближайшие машины, таксисты ...