Practic-Web

Виорел Practic-Web

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание и продвижение сайтов

Знания, умения, навыки:

+Joomla, WordPress, Drupal

+ HTML, CSS

+ Блочная, фиксированная вёрстка, резиновая.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer).

+ Адаптивная верстка.

Отзывы фрилансеров

alexdot
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта
Очень приятный в общении деловой человек.
Качественная работа и в сроки! Спасибо!!
Ответный отзыв
alexdot
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Изменение стиля body
Мгновенная проверка и оплата; с вами приятно иметь дело!
Александр, профессионал своего дела, сделал все быстро и недорого, сделал все изменения что я попросил. Буду с ним и дальше работать!
Ответный отзыв