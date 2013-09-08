Practic-Web

нужен сайт для игры покер. Не забывайте указать цену и сроки. Желательно иметь что-то готовое.
Знания, умения, навыки:
+Joomla, WordPress, Drupal
+ HTML, CSS
+ Блочная, фиксированная вёрстка, резиновая.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer).
+ Адаптивная верстка.
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