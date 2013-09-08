Только аккуратная качественная работа, выполненная в срок.
Высокие навыки в областях:
- html/css
- javascript (jQuery)
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
12 лет назад
Качественная работа и в сроки! Спасибо!!
Ответный отзыв
Очень приятный в общении деловой человек.
$1
10 баллов
12 лет назад
Александр, профессионал своего дела, сделал все быстро и недорого, сделал все изменения что я попросил. Буду с ним и дальше работать!
Ответный отзыв
Мгновенная проверка и оплата; с вами приятно иметь дело!