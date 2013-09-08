alexdot

Александр alexdot

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Только аккуратная качественная работа, выполненная в срок.

Высокие навыки в областях:

  • html/css
  • javascript (jQuery)

    Отзывы заказчиков

    Practic-Web
    Виорел 
    44 года
    12 лет в сервисе
    Был
    11 лет назад
    $2
    10 баллов
    11 лет назад
    Надеть готовую верстку на joomla 2.5
    Joomla
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    Practic-Web
    Виорел 
    44 года
    12 лет в сервисе
    Был
    11 лет назад
    $15
    10 баллов
    12 лет назад
    Доработка сайта
    Качественная работа и в сроки! Спасибо!!
    Очень приятный в общении деловой человек.
    Ответный отзыв
    Practic-Web
    Виорел 
    44 года
    12 лет в сервисе
    Был
    11 лет назад
    $1
    10 баллов
    12 лет назад
    Изменение стиля body
    Александр, профессионал своего дела, сделал все быстро и недорого, сделал все изменения что я попросил. Буду с ним и дальше работать!
    Мгновенная проверка и оплата; с вами приятно иметь дело!
    Ответный отзыв