Надеть готовую верстку на joomla 2.5

Здравствуйте, исполнитель более месяца не выходит на связь, поэтому ничего не остается как искать нового на перспективу дальнейшего сотрудничества. Сайт-портал, с блогами, новостями и т.д. Функционал доработан не весь, что собственно и требуется сделать. Более подробно обсуждаем ...