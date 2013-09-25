Правка кода сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок155 просмотров
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На готовом сайте, сделанным на Joomla, поправить код - вынести css, проверить верстку. Все детали пошлю в личку. Выберу профессионала, хорошо знакомого с Joomla, агентствам просьба не беспокоить.

Joomla
10 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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