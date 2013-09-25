Пульс для сайта

Есть несколько сайтов на CMS DataLife Engine вида: домен и поддомены (все на одной базе, разный префикс, для пользователей везде префикс один и единая авторизация)

Нужно сделать своего рода стену или пульс сайта - вывод всех последних действий на сайте! Что то на подобии соц сетей...

- пользователь *** добавил новость

- Администратор *** написал комментарий к новости...

- Пользователь *** зашел на сайт

- Пользователь *** проголосовал за новость

...

Все это должно выводиться на главном домене, на главной странице. Причем события нужно брать не только с основного сайта, но и с поддоменов...

Если есть возможность сделать стену для каждого пользователя в профиле... будет еще лучше.