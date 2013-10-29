Правки сайта на Joomla

$15
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки237 просмотров
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Нужны небольшие правки на сайте (Joomla)

1. Нужна возможность задания meta полей для любой страницы(может быть, отдельный модуль поставить)

2. Нужно вставить на главной странице текстовый блок с возможностью редактирования

Joomla
10 лет назад
rokos
Роман 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад
$15
1 день
Александр сделал все нужные изменения с учетом возникших попутно пожеланий. Рекомендую.
Все хорошо, спасибо!