Клон сайта и запуск его на модх (MODX) revo

есть простенький сайтик paint n i t e тчк КОМ (безпробелов и .com вместо тчк) как бы его на модх поставить и связать вечеринки (events) с датами и координатами в ТВ параметры для последующих опций поиска и отображении гугл карт.

Еще бы оплату закидывать на простой пейпал, вообще не проблема помоему из тв значение в соответствующий инпут пейпал формы загонять - хотя можно и через subscribeme наверное, как быстрее и проще-то?

все страницы сайтика возьмем и просто чем нибуть копирнем - цсс потом поменяем)) а вот функционал на модх поделать придется - пишите ваши соображения по ценам и срокам если у вас есть опыт от таких задачек