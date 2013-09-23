Слайдер для Joomla

Добрый день! Ищу исполнителя для разработки нескольких моментов функционала сайта на Joomla. Движок поставлен, верстка осуществлена. И вот необходимо реализовать описанные в ТЗ функции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть сайт frankeshops.com.ua
На него необходимо сделать слайдер как в дизайне. Сам такой модуль не нашел. Похожие. Но желательно именно такой.
Центральная картинка под ней небольшое описание, при нажатии на правую или левую картинку меняется картинка и описание. Тоже самое происходить и при нажатии на стрелки.
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