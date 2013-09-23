Слайдер для Joomla

Доброго времени суток!

Есть сайт frankeshops.com.ua

На него необходимо сделать слайдер как в дизайне. Сам такой модуль не нашел. Похожие. Но желательно именно такой.

Центральная картинка под ней небольшое описание, при нажатии на правую или левую картинку меняется картинка и описание. Тоже самое происходить и при нажатии на стрелки.