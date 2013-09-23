Слайдер для Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки140 просмотров
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Доброго времени суток!

Есть сайт frankeshops.com.ua

На него необходимо сделать слайдер как в дизайне. Сам такой модуль не нашел. Похожие. Но желательно именно такой.

Центральная картинка под ней небольшое описание, при нажатии на правую или левую картинку меняется картинка и описание. Тоже самое происходить и при нажатии на стрелки.

Joomla
10 лет назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад