Доработка сайта после апгрейда с Joomla 1.5 до 3.1

Актуальный проект работает Joomla 1.5.26 + K2

Готовится апгрейд до Joomla 3.1.5. (пока на локалке)

На данный момент установлен шаблон и основные модули (главная страница).

Перенесён контент и компонент K2.

Настроено меню.

Требуется:

1. Доработка шаблона до максимального совпадения по стилю со старым.

2. Установка галереи Phoca Gallery и перенос изображений со старого сайта.

3. Установка форума Kunena + Uddeim и настройка в соответствии с настройками старого (только структура - форум без сообщений).

4. Установка конструктора форм (компонент не выбран) и настройка в соответствии с старым сайтом (ArtForms)

5. Установка JComments 3.0.0 и экспорт комментариев со старого сайта (JComments 2.3.0)

Вроде бы пока всё.