Добрый день! Ищу исполнителя для разработки нескольких моментов функционала сайта на Joomla. Движок поставлен, верстка осуществлена. И вот необходимо реализовать описанные в ТЗ функции.
Доработка сайта после апгрейда с Joomla 1.5 до 3.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Актуальный проект работает Joomla 1.5.26 + K2
Готовится апгрейд до Joomla 3.1.5. (пока на локалке)
На данный момент установлен шаблон и основные модули (главная страница).
Перенесён контент и компонент K2.
Настроено меню.
Требуется:
1. Доработка шаблона до максимального совпадения по стилю со старым.
2. Установка галереи Phoca Gallery и перенос изображений со старого сайта.
3. Установка форума Kunena + Uddeim и настройка в соответствии с настройками старого (только структура - форум без сообщений).
4. Установка конструктора форм (компонент не выбран) и настройка в соответствии с старым сайтом (ArtForms)
5. Установка JComments 3.0.0 и экспорт комментариев со старого сайта (JComments 2.3.0)
Вроде бы пока всё.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на wordpress. Необходимо. 1. В одном месте поправить верстку. 2. Сделать вывод на страницу статистической информации хранящейся в базе, т.е. пользователей столько то, по регионам, по половому признаку и т.д. (всего 5 графиков). Вся информация в ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
cайт http://arobart.fr/ сайт работает медленно и есть несколько ошибоу, поэтому на первом этапе необходимо провести аудит сайта выявить их и исправить. В последствии периодически будут возникать запросы/модификации. Первая модификация после аудита : добавить блоговую систему в ...Закрыт10 лет назад
Доделки сайта на Joomla - сам сайт в зачаточном состоянии, требуется, в основном, доперевод на русский компонента Zoo - там, где остались английские слова и выражения. Все остальное обсуждается отдельно и оплачивается тоже отдельно. Нужно ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доработка шаблона сайта бюро-спб.рф. 1. Сайт на всю ширину страницы 2. Будет изменение размера верхнего баннера. 3. Добавление дополнительной навигации верху как на (http://sowpol.ru/) имеется ввиду два раздела 4. Справой стороны будет блок ( форма оформления заказа, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нарисовать форму Прикрутить к ней необходимый кодСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо настроить (установить другой) модуль для вывода на главной странице, в статьях блогах и тд мета тегов titl, description в drupal 6.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Сайт был криво свёрстан ещё очень давно. Стоят какие то непонятные редиректы. Глючит выгрузка в Яндекс.Маркет. Нужно обновить движок до последней актуальной версии. Нужно обновить компонент VirtueMart до последней версии и протестировать выгрузку в ЯМ. ...Закрыт10 лет назад
Есть сайт на крякнутой DLE. Была куплена лицензия. Необходимо движок этого сайта обновить до последней лицензионной версии DLE с сохранением работоспособности сайта и его модулей.Закрыт10 лет назад