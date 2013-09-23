Доработка сайта после апгрейда с Joomla 1.5 до 3.1

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки144 просмотра
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Актуальный проект работает Joomla 1.5.26 + K2

Готовится апгрейд до Joomla 3.1.5. (пока на локалке)

На данный момент установлен шаблон и основные модули (главная страница).

Перенесён контент и компонент K2.

Настроено меню.

Требуется:

1. Доработка шаблона до максимального совпадения по стилю со старым.

2. Установка галереи Phoca Gallery и перенос изображений со старого сайта.

3. Установка форума Kunena + Uddeim и настройка в соответствии с настройками старого (только структура - форум без сообщений).

4. Установка конструктора форм (компонент не выбран) и настройка в соответствии с старым сайтом (ArtForms)

5. Установка JComments 3.0.0 и экспорт комментариев со старого сайта (JComments 2.3.0)

Вроде бы пока всё.

Joomla
10 лет назад
AlGarun
Игорь 
57 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
f_lelya
Ольга 
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Доступы к сайту переданы исполнителю 1-го октября. Тогда же осуществлена предоплата 50%. Сегодня 15-е. Исполнитель на просьбы прояснить ситуацию не отвечает. Крайне возмущён - фантастическая безответственность. Категорически не рекомендую - а о работе по предоплате и речи быть не может!