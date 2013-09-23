Редакция и разработка шаблона для сайта bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки123 просмотра
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Требуется доработка шаблона сайта бюро-спб.рф.

1. Сайт на всю ширину страницы

2. Будет изменение размера верхнего баннера.

3. Добавление дополнительной навигации верху как на (http://sowpol.ru/) имеется ввиду два раздела

4. Справой стороны будет блок ( форма оформления заказа, обратный звонок, контактная информация (почта и тел) примерно как на сайте pft-master.ru

10 лет назад
yogaroom
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад