Помощь по настройке прав групп на Phpbb

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки126 просмотров
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настроить права групп

всего две группы

3 раздела

обновить до последней версии (текущая 3.0.11)

сроки/цены

PHP
10 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Спасибо за помощь, рад сотрудничеству.
Отличный, адекватный заказчик. Был рад сотрудничеству.
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