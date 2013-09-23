Небольшие изменения в WordPress

Уважаемые форумчане!

Нужно внести изменения в CMS WordPress.

А если быть точнее на сайте goo.gl/75RcEb внизу страницы есть 3 картики с названиями услуг! так вот таких страниц всего 4 и соответственно услуг 4 нужно чтобы на каждой странице услуги не повторялись!

К примеру как тут goo.gl/75RcEb страница с услугой и в низу такая же услуга показывается...

Я думаю суть понятна! Если нет при личном общении постараюсь объяснить более детально.

Пишите сумму и срок исполнения! Работа мелкая так что будем выбирать исполнителя по самой привлекательной цене.