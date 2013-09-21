Настройка wordpress магазина

Интернет магазин Посетитель оставляет вопрос на сайте, администратор на него отвечает. Нужно сделать адд-он который позволял бы кликая по коментарию гостя отправлять ему автоматический e-mail "получен ответ на ваш комментарий" со ссылкой на него. По сути, предполагаю нужно ...