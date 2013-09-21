Настройка wordpress магазина

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Нужно настроить отображение картинок и настроить кнопку "Купить" в теме интернет магазина http://optviagra.com/
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