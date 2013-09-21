Сверстать шаблон страницы для каталога

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка132 просмотра
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Есть сайт avufa.ru. Сделан на вордпресс.

Требуется сверстать для раздела "компании" шаблон страницы каталога компаний

Выводиться они должны списком, без анонсов с превьюшкой слева от названия(маленькой)

Компании добавляются как новые записи, просто для них создана отдельная категория.

На первой странице компаний должны выводиться категории компаний(списком). Категории компаний - это подкатегории рубрики записей, в которую добавляются компании

Далее при выборе категории выводится список компаний.

Также необходимо сделать виджет последних добавленных компаний для сайдбара.

В заявках оставляйте цену и сроки.

10 лет назад
Authris
Роман 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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