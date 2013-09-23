Внести изменения в сайт.

$60
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок171 просмотр
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Необходимо доработать сайт www.new.bucalapi.ru

Изменить верхнее меню, изменить размеры и вывод баннеров, изменить вывод товаров в категории и еще некоторые моменты.

Нужен спец отлично знающий OpenCart и способный без долгих раздумий вносить требующиеся изменения.

Оплата исключительно по факту выполнения. Есть сомнения - читайте отзывы.

10 лет назад
Sergey-S
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
asmadey82
Олег 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
Олег отлично справился с поставленной задачей по корректировке сайта на OpenCart. Рекомендую как серьезного специалиста!