На главной странице поставить лого + кнопки

$70
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки199 просмотров
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на главной добавить лого

и кнопки

подробное тз в презентации прикрепленной

это респонсивный шаблон нужно, что бы потом все так же и работало.

10 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
dakamuza
Алексей 
50 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$70
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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