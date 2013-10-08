Работа с wordpress, разработка отдельных скриптов

Необходим исполнитель (или команда), хорошо знакомый с движком Wordpress. Работа над движком не сведется к поиску и установке нужных плагинов, нужно будет самому дорабатывать ядро и самописные компоненты.

Техзадание в приложении к проекту.

Порядок оплаты: предоплата 30%, еще 30% по факту выполнения первых двух пунктов ТЗ, остальные 40% после выполнения всех пунктов ТЗ.

Как оформить заявку: если вы хотите, чтобы ваша заявка не была принята напишите что-то в стиле "сделаю в лучшем виде за три дня"; правильнее в заявке указывать ссылку на wordpress-сайт, над которым вы работали либо писать что-то вроде "разработал плагин для сортировки постов по признаку на wordpress"

Сроки: 14 дней со дня получения Исполнителем 15% предоплаты.

Заявки начну рассматривать с понедельника.

Всего доброго!