Работа с wordpress, разработка отдельных скриптов

$1000
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка176 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим исполнитель (или команда), хорошо знакомый с движком Wordpress. Работа над движком не сведется к поиску и установке нужных плагинов, нужно будет самому дорабатывать ядро и самописные компоненты.

Техзадание в приложении к проекту.

Порядок оплаты: предоплата 30%, еще 30% по факту выполнения первых двух пунктов ТЗ, остальные 40% после выполнения всех пунктов ТЗ.

Как оформить заявку: если вы хотите, чтобы ваша заявка не была принята напишите что-то в стиле "сделаю в лучшем виде за три дня"; правильнее в заявке указывать ссылку на wordpress-сайт, над которым вы работали либо писать что-то вроде "разработал плагин для сортировки постов по признаку на wordpress"

Сроки: 14 дней со дня получения Исполнителем 15% предоплаты.

Заявки начну рассматривать с понедельника.

Всего доброго!

WordPress
10 лет назад
maxe
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Almair
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$600
14 дней
Отличное знание Wordpress; готовность и стабильность в соблюдении сроков; способность писать код, а не тупо искать плагины. Рекомендую!
Четкая постановка задачи,все оперативно без лишних слов,оплата своевременно - респект таким заказчикам!!!