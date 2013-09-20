Изменить title в CMS Joomla

Нужно создать сайт по функционалу и дизайну схожему с apple-house(точка)ru - сайт по продаже техники apple Функционал - каталог + возможность заказа с сайта + добавление платежных систем Бюджет небольшой - пойдет шаблонный дизайн подогнанный под ...
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Нужно изменить заголовки , чтобы они отсвечивались в окне браузера</p>
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