Интегрировать блог в сайт на DRUPAL

Добрый день есть сайт на движке UMI нужно помочь в изменений в каталог и карту товара ТЗ вышлю кандидатом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой блог необходимо вписать в сайт на DRUPAL, в том же дизайне что и сайт.
Спасибо!
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