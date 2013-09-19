Специалист по CMS Битрикс -Долгосрочно

Необходимо починить модуль вопрос-ответ dle faq 2.7. Версия движка DLE 9.7
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Привет, моему сайту Мидора.ру на постоянной основе нужен человек с уверенным знанием 1С-Битрикс, не уверен но скорее всего от вас потребуется:
1. Установка приложений с маркета
2. Знание php
3. Знание mysql
4. Развертывание копии сайта
5. Местами верстка
6. Своевременное обновление CMS
с ежемесячной оплатой, на постоянной основе. + Оплата за доп работы
Наличие скайпа с микрофоном - обязательно
P.S. Предоплаты не будет !!!
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