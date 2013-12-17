Очистить сайты от вирусов и восстановить их работу

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок148 просмотров
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Есть около 10 сайтов наcms wordpress в той или иной степени пострадавшие от вирусов. Необходимо произвести зачистку, принять меры чтобы проблема не повторялась. НЕобходимо восстановить работоспособность сайтов.

10 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$50
2 дня
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