Доработка сайта на WordPress

$500
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок175 просмотров
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Доработка сайта на WordPress

Порядка 20 пунктов ТЗ работа поправке верстки и функционала

Бюджет проекта 10 000 рублей. Сроки на все 3-4 дня.

Оплата по этапно. На карту.

WordPressДоработка сайта на WordPress
10 лет назад
WebbDesigne
Андрей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад